Дечев: Новите шефове на областни дирекции на МВР да не се смятат за непоклатими

Стопкадър Нова Тв

Вътрешният министър даде обяснение за чистката.

Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР. Останалите петима за момента остават. Това обяви в предаването „На фокус” служебният вътрешен министър Емил Дечев.

„Дебело ще подчертая, че и новите не трябва да се считат за непоклатими. Ако видим нарушения на закона, няма ни попречи и тези нови да сменим”, каза Дечев. „За да се направят честни, законосъобразни избори, трябва да имаме доверие в директорите на областните дирекции”, каза Дечев.

Той потвърди, че ще има промени и в ръководствата на районните управления.

„Предстои преглед на това ниво. Започнахме от най-високото – главен секретар и зам.-главен секретар, слязохме към директори на областни дирекции, предстои да видим директорите на районни дирекции”, каза Дечев.

Дечев коментира, че атаките срещу него са от първия ден. „Трябваше да проведа разговори с главния секретар и заместник главния секретар, за да им обясня защо трябва да се разделим. 30 минути след това изтече в социалните мрежи, че съм щял да уволнявам разследващите по случая „Петрохан”, което не е вярно. Те са си на постовете и си вършат работата”, каза Дечев. Той отрича да е оказвал натиск върху разследващи по случая.

Смята, че е правилно да бъде информиран на какъв етап е разследването, въпреки че няма право да дава указания на разследващите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!