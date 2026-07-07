Дечев: Пеевски и Десислава Атанасова не са летели заедно за Дубай

Кадър БНТ

Скандалът около Пеевски набира сила. Бившият служебен вътрешен министър Емил Дечев коментира твърденията, че конституционният съдия Десислава Атанасова е летяла с лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай. "Не е толкова лесно - ако се спазва законът. Ако човек е решил, че може да наруши закона - може да се заобиколи", каза той в ефира на БНТ.

И обясни: "Ако излизат с един документ от София, каца в друг град и след това от Истанбул или другаде излиза с друг документ за самоличност". Дечев уточни още, че българската гранична полиция отговаря за това, което се случва на територията на България, те нямат представа какво се случва, когато самолетът отиде на територията на друга държава, пише novini.bg.

"Това, което получих като информация по темата от времето, в което бях служебен министър на вътрешните работи от Главна дирекция "Гранична полиция" и от ГДБОП е, че Делян Пеевски и Десислава Атанасова не са летели заедно в посока Дубай", поясни още Емил Дечев. В тази връзка той добави, че Дирекция "Вътрешна сигурност" трябва да установи дали някои служител на "Гранична полиция" или на друга структура на МВР не е извършил престъпление или административно нарушение.

По думите му би могло да се окаже, че някой служител е извършил или дисциплинарно нарушение, или престъпление, прикривайки неистински данни и пишейки неверни данни кои лица минават и с кого пътуват. Според него е възможно и да е подадена грешна информация на вътрешния министър Иван Демерджиев. "Такова разминаване е възможно, тъй като министърът е получил информацията от ГДБОП", каза още той.

По отношение на твърдението на министър Демерджиев, че Десислава Атанасова е пътувала с два паспорта до Дубай с Делян Пеевски, а през април е върнала преждевременно личния си паспорт, Дечев коментира: "Това е много странно. Защо се връща паспорт, преди да е изтекъл срокът му? Дипломатическият паспорт, който тя е получила, трябва да се ползва, когато отива служебно някъде. Ако не е пътувала служебно, трябва да е пътувала с личния си паспорт".

По думите на Дечев системата PNR може да се използва не само когато има образувано досъдебно производство. "Тези данни могат да се използват и при оперативно-издирвателна дейност – при случаи на тероризъм, пране на пари, финансиране на тероризъм. Няма пречка да се ползват и в такива случаи", отбеляза той.

От голямо значение е кой плаща този полет, смята бившият вътрешен министър. "Ако плаща г-н Пеевски - откъде са парите? Ако друг плаща - откъде са парите. Има ли връзка между г-н Пеевски и лицето, което плаща?", попита още той.

Ако е имало съвместен полет на Десислава Атанасова и Делян Пеевски и тя не си е платила полета - ние трябва да си дадем сметка, че тези полети не са просто обикновено пътуване, това е частен полет, изключително скъп. Ние имаме конституционен съдия, който трябва да преценява жалби. Този конституционен съдия няколко месеца, преди да бъде избран, е бил ръководител на парламентарна група и г-н Пеевски също е бил ръководител на парламентарна група.

Ако се установи, че не е плащала тези полети, не е декларирала, че е пътувала и укрива, че е пътувала с г-н Пеевски е налице мотив за подаване на оставка, смята Дечев.

Редактор "Екип на Петел",

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