Дечев: Вече има ефективни присъди за изборни престъпления

„Има вече влезли в сила присъди за изборни престъпления. Знам и за случай, в който присъдата е ефективна, а не условна – лишаване от свобода. Точна статистика обаче не мога да дам, защото вече не работя в МВР“, каза в „Тази сутрин“ бившият служебен вътрешен министър Емил Дечев.

„Тези, които нареждат паричните потоци и са мозъкът, за да се случи тази масова престъпна дейност, никога не действат пряко. Те използват няколко степени на посредници. Затова трябва много повече оперативна работа, която да започне години преди изборите. Трябва използване на СРС, на агентура, на вътрешни хора, които сами да се разприказват“, каза Дечев.

Той изтъкна успехите на Бойко Рашков като вътрешен министър, както и на Иван Демерджиев.

Емил Дечев каза още, че вероятно липсата на политическа воля е причината да няма постигнати големи успехи в борбата с купения вот назад в годините.

Той не изключва и участието на служители на МВР в тези схеми.

„Ако не пряко в извършване на този вид престъпления, то поне прикриването им. Мисля, че на тези избори колегите, които са се изкушавали от такова нещо, разумно са се въздържали. Или пък броят на тези, които все пак по някакъв начин са съдействали, е бил много по-малък в сравнение с преди“, посочи бившият служебен вътрешен министър.

Той беше категоричен, че не му е оказван натиск от когото и да било и е имал пълна свобода на действие.

„Случаят "Петрохан" не е приключен. Все още разследването върви и се провеждат експертизи“, обясни Емил Дечев.

„Очевидно все още се извършват определени действия по разследване, защото е преценено, че все още не е установена обективната истина по делото“, допълни той.

По думите му това е случай без аналог в българската история.

„Нямаме друг такъв вид убийство. Това е уникален случай. По отношение на работата на полицаите аз нямам забележки“, коментира Дечев.

„Вярно е, че те са имали специализирана техника и оръжия. Нищо от това не е забранено. Всички вещи, с които са разполагали, могат да се купят при спазване на съответните закони. Що се отнася до контактите с политици – видя се, че те са имали такива. Това, което знам, е, че никой от тези политици не е знаел с какво всъщност се занимават“, обясни той.

„Законопроектът се появи вчера около 17 часа публично, така че съм го прегледал, без обаче да го прочета много задълбочено. От четенето на пръв поглед може да се каже, че има положителни идеи, които има смисъл да се подкрепят“, смята Дечев.

Той даде пример с идеята изпълняващите функции главен прокурор, председатели на ВКС, ВАС, или пък титулярите на тези институции, да не могат да бъдат избирани, след като им изтече мандата за членове на нов състав на ВСС.

„Положителна идея е и предложението пленумът на ВСС да избира изпълняващ функцията главен прокурор или председател на ВКС и ВАС“, допълни той.

Емил Дечев не е съгласен обаче с идеята гласуването да бъде само с хартиени бюлетини.

„Не мисля, че в днешната епоха това е добра идея. Техниката е достатъчно напреднала, за да се гарантира един дистанционен вот“, допълни той.

Сериозен проблем Дечев вижда и в идеята гласуването да става по окръжни съдилища. Според него това е проблем, защото в по-малките окръжни райони няма да се гарантира тайната на избора.

