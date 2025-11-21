Дечо от „Игри на волята”: Бях „народният” участник, хората се усмихнаха

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Дечо от „Игри на волята” гостува в „На кафе” и разтопи Гала с изпълнение на класическа китара. Музикантът, който влезе в най-популярното шоу с видимо повече килограми от необходимото, призна, че е много доволен от участието си.

„Бях „народният” участник, накарах хората да се усмихнат”, обясни Дечо. Той изненадващо сподели, че на Блатото пейзажът е бил изключителен и мястото не „гадно”, както го определят повечето играчи. Китаристът обаче усетил това едва когато останал там сам, защото останалите заточени били доста недружелюбни към него.

„Имаше патета с малки, имаше два лебеда, едно червено водно конче. Пейзажът е изключителен, веднага отивам на Блатото и без „Игри на волята”.

Дечо призна, че още не е решил да се върне ли в България или да остане в Хамбург, където завършва образованието си. Все пак любовта към приятелката му го тегли към Родината.

Музикантът призна, че е качил 25 кг по време на пандемията и оттогава е искал да ги свали, но е успял чак в „Игри на волята”. Той е написал и песен за приключението си, която ще има премиера на 5 декември, когато е финалът на предаването.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!