Дефицитът в бюджета на НЗОК е намалял до 215 милиона лева

Дефицитът на НЗОК е намалял до 215 млн. лв., каза пред журналисти управителят на Касата доц. Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет на НЗОК. По време на заседанието надзорниците са обсъдили отчета за изпълнението на бюджета – приходна и разходна част, за изминалото деветмесечие на годината. Текущото изпълнение на бюджета показва, че все още има несъбрани 22 млн. лв. от здравни вноски, добави той. По думите му тези средства до края на годината ще бъдат събрани.

Към момента бюджетът на НЗОК е балансиран, както е заложен по пера, допълни той, но не се ангажира с прогнози как НЗОК ще завърши финансовата година.

През юли доц. Стефановски посочи, че дефицитът на НЗОК е 400 млн. лв., предаде БТА.

