Делчева: Не приемам увеличението на сметките за вода

Велислава Делчева атакува КЕВР заради скъпата вода и режимите

Омбудсманът Велислава Делчева изрази категорично несъгласие с планираното увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 година. В становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски, общественият защитник настоява, че липсват убедителни доказателства, че по-скъпата вода ще доведе до по-качествена услуга.

"Не приемам поредното увеличение на цените," заяви Делчева, цитирана от БТА.

Становището на омбудсмана ще бъде разгледано на откритото заседание на регулатора, което ще се проведе идния вторник – 2 декември.

Водни режими и аварии

Реакцията на обществения защитник идва на фона на тежка година за водоснабдяването в страната. По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), само към 25 ноември 2025 година, общо 32 259 души са засегнати от режим на водоподаване.

Над половината от жалбите, постъпили в институцията на омбудсмана през годината, са свързани именно с ВиК сектора. Най-сериозни са проблемите в областите Плевен, Варна, Перник, София област и Шумен, където гражданите сигнализират за чести аварии, слабо налягане и некачествена питейна вода.

Драстичен скок в цените

Според доклада на КЕВР, средното поскъпване за страната се очаква да бъде над 2,62%. Най-сериозен удар по джоба на потребителите се предвижда в няколко ключови области:

Кърджали: скок с 13,19%

Сапарева баня (ВиК "Паничище"): скок с 12,67%

Троян (ВиК "Стенето"): скок с 12,03%

Благоевград: скок с 11,72%

София ("Софийска вода"): скок с 9,26%

Най-висока остава цената на водата в Силистра, където потребителите плащат 6,42 лева за един кубичен метър. Делчева предупреди, че тези цени не са окончателни, тъй като към тях тепърва ще се добави инфлацията за месец ноември.

Липса на прозрачност

Омбудсманът разкритикува остро липсата на публична информация относно базовите данни, използвани за изчисляване на цените. Инвестициите, разходите за електроенергия и показателите за ефективност остават скрити за обществото, което прави общественото обсъждане неефективно.

Като пример Делчева посочи ВиК – Хасково. В доклада за дружеството е отчетено неизпълнение на три ключови показателя, но липсват конкретните данни, довели до тези изводи.

Милиони за инвестиции, а загубите остават

Въпреки направените инвестиции в размер на над 532 милиона лева, общите загуби на вода в страната остават над 60% за пета поредна година, показва годишният доклад на КЕВР за 2024 година. В същото време, кумулативното поскъпване на услугата за периода 2020–2026 година достига внушителните 72,35%.

"Логично възниква въпросът защо гражданите не виждат подобрение на услугата при растящи разходи," подчерта Делчева.

Тя призова КЕВР да извърши пълен анализ на действащия механизъм за ценообразуване преди началото на новия регулаторен период, особено предвид подготвяния нов Закон за водоснабдяване и канализация

