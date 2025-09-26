Делегати напуснаха залата на ООН при речта на Нетаняху
Десетки делегати напуснаха залата на Общото събрание на ООН, докато израелският премиер Бенямин Нетаняху се качваше на трибуната, за да изнесе речта си днес.
Докато делегатите ставаха и излизаха, присъстващите на балкона се изправиха и аплодираха Нетаняху на крака, предава Нова телевизия.
В речта си той обеща да продължи войната на Израел срещу "Хамас" в Ивицата Газа и увери, че заложниците, все още държани от палестинските бойци, не са забравени.
Военната реакция на Израел е причинила смъртта на повече от 65 000 души в Газа, според местните здравни власти, и е оставила голяма част от територията в руини.
