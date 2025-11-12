Делегация на ''Възраждане'' отива в Русия заради ''Лукойл''

Булфото

Делегация на "Възраждане" утре заминава за Русия , за да представи "гледната точка на мнозинството от българския народ" по отношение на "Лукойл Нефтохим Бургас", американските санкции и вкарването на "особен управител" в рафинерията, който може и да продава активите ѝ.

Пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че не са получили ясна информация от управляващите във връзка с действия в посока България да бъде изключена от американските санкции срещу "Лукойл", предаде OFFnews.bg

"Единственото, което беше казано, е, че след 23 октомври, когато бяха обявени санкциите, те веднага са потърсили контакт. Кога веднага, на коя дата – не разбрахме, какъв точно контакт, с коя точно институция, какво точно са поискали – не разбрахме. Унгарският министър-председател отиде с цял самолет делегация в САЩ, поиска и получи изключение за всичко", коментира Костадинов.

Според него най-доброто решение в случая за България е да каже, че няма да спазва санкциите, така както не спазва санкциите по отношение на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"В тази ситуация държавата би трябвало да потърси контакт с руската страна, но тя няма да направи подобно нещо. Заради това ние потърсихме контакт и утре наша делегация заминава за Русия. Ще представим гледната точка на мнозинството от българския народ", заяви Костадин Костадинов.

Делегацията на "Възраждане" ще участва във форум, който е за сътрудничество между БРИКС и Европейския съюз в кризисната ситуация, в която момента се намира европейският континент.

"Форумът ще бъде на най-високо ниво – ще участват представители на управляващите партии и на управляващите администрации в Русия, Индия, Бразилия, Китай Южна Африка, както и представители на управляващи и опозиционни партии от Люксембург, Германия, от Словакия, от Сърбия и от други европейски държави", как още Костадинов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!