Делфинариум Варна посреща туристите по четири пъти на ден през лятото

снимка: Делфинариум Варна

„Делфинариум Варна“ продължава да бъде сред най-посещаваните места по Българското Черноморие и през това лято предлага по четири дневни срещи с делфините за своите гости. Те са в 10:30 ч., 12:00 ч., 15:30 ч. и 17:00 ч., като дават възможност на туристите да изберат най-удобния час.

За варненци и гостите на морската столица Делфинариумът е предпочитано място за семейни посещения през летните месеци. Той предлага интересни преживявания за деца и възрастни, а срещата с делфините остава един от най-запомнящите се моменти за малките посетители по време на ваканцията.

Гостите могат да наблюдават уменията на делфините Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър. Те демонстрират впечатляващи скокове, акробатични елементи и различни упражнения във водата. Сред акцентите е и спасителна акция, при която делфините показват как могат да окажат помощ на човек във водна среда.

Посетителите ще видят още музикални изпълнения, танцови елементи и интерактивни занимания с публиката, включително игра с топка, която традиционно предизвиква голям интерес сред децата.

Всяка година хиляди български и чуждестранни туристи посещават делфинариума, който е сред емблематичните места във Варна. През настоящия летен сезон се очаква значителен брой гости от Германия, Великобритания, Румъния, Полша, Чехия, Украйна, Австрия, Нидерландия и Белгия, както и много български туристи, избрали за своята почивка Варна и Северното Черноморие.

Можете да закупите своя онлайн билет тук: https://dolphinariumvarna.bg или на касата в деня на представлението.

Редактор "Екип на Петел",

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