"Делфинариум Варна" с безплатно коледно шоу за децата

Делфинариум Варна

„Делфинариум Варна“ обяви, че всички деца до 12 години ще могат да посетят безплатно специалното празнично представление „Коледа с делфините“ на 14 декември 2025 г. Шоуто ще се проведе в три часа — 10:30, 12:00 и 15:30 часа — и ще включва богата анимационна програма и среща с Дядо Коледа.



Делфините Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър ще изпълнят впечатляващи акробатики, включително високи скокове, двойно салто, троен аксел, както и демонстрация по спасяване на човек във водата. Част от спектакъла ще бъдат музикални изпълнения, танци като рокендрол и валс, както и игра на футбол с публиката.



Гостите ще могат да се включат в коледното парти – с песни, танци, волейбол, футбол и игри с обръчи, заедно с делфините. Ще бъдат показани и подаръците, които Дядо Коледа е подготвил за морските артисти. Организаторите обещават и специална изненада за публиката.



Билети могат да се закупят основно през сайта на „Делфинариум Варна“ до изчерпване на местата или на касата в деня на спектакъла.



Важно уточнение: при резервации онлайн посетителите трябва да посочат и броя на децата, въпреки че системата автоматично ги ценообразува с 0 лв., за да могат да получат електронен билет.

