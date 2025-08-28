Делфинариум Варна с по три представления през празничните дни

Снимка: Делфинариум Варна

На "Празник с делфините" канят от варненския Делфинариум. По три представления дневно ще има в началото на следващия месец.

В дните между 6 и 8 септември, които са почивни, варненци и гостите на града ще могат да се порадват на най-обичаните морски артисти.

Ако търсите идея за изненада за децата в района на Варна или искате да се потопите в магията на делфините, това е вашето място, казват от Делфинариума.

Представленията ще бъдат в 10:30, 12:00 и 15:30 ч. всеки ден.

Звездите на сцената са делфините Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър, които ще впечатлят посетителите с акробатични номера — от високи скокове и двойни салта до тройни аксели.

Делфините "играят" футбол с публиката, а в специален номер демонстрират как биха спасили човек във вода.

