Делфинариумът във Варна с безплатни представления за деца на 31 май и 1 юни

снимка: Делфинариум Варна

Делфинариумът във Варна организира шест безплатни представления за децата под надслов "Децата празнуват с делфините". Те ще се състоят на 31 май и 1 юни 2026 г. за Деня на детето от 10:30, 12:00 и 15:30 часа.

Представленията ще бъдат обогатени с анимационна програма, както и с много игри за публиката, предава Радио Варна.



Децата до 12 години ще влизат безплатно, а цената на билет за възрастни е 15 евро на човек. Подробностите четете тук.

