Делийски: Хората искат промяна, но онези горе не могат да я предложат

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

От дебатите по внесения вот на недоверие нищо не очаквам. Причината е, че очевидно хората, които са долу очевидно повече не искат да бъдат управлявани по този начин, както досега, а горе не могат да им предложат нещо друго, обаче липсва организираният авангард на работническата класа, за да се случи нещо. Ето защо в този смисъл аз не очаквам нищо от дебата за вот на недоверие.

Това коментира пред БНТ Страхил Делийски.

Аз знам едно - че ако някой там горе си мисли, че цялата тази маса от хора, които ходят по протестите през последните седмици, със сигурност ще подкрепят някаква партия при нейните дълбоки политически въжделения, дълбоко греши. Да, в момента има прроцес, който е социален, но все пак този процес е най-вече поколенчески, коментира на свой ред политологът проф. Росен Стоянов.

Става нещо, защото в студ да отидат хора на протест, е много голям пробив. Но интересно ще бъде да видим, дали другата седмица, за когато се организират още по-големи протести, Делян Пеевски ще организира контрапротест, коментира и журналистът Силвия Великова.

