Дело срещу мълчалив отказ на ОИК да се произнесе за пълномощията на кмета на Варна
Административен съд – Варна образува дело по жалба срещу мълчаливия отказ на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна да се произнесе по сигнали за прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев, съобщиха от пресслужбата на съда.
В жалбата се твърди, че мълчанието на ОИК – Варна представлява незаконосъобразен мълчалив отказ да изпълни императивното си задължение за проверка и констатация на обстоятелствата, предвидени в ЗМСМА.
Жалбоподателят атакува бездействието на комисията като изтъква, че тя не се е произнесла в 14-дневен срок по подадените сигнали, нито по последвалото правно напомняне от 13 януари т. г., посочват от съда.
Делото подлежи на разглеждане и произнасяне по същество от Административен съд – Варна.
