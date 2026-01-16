Дело срещу мълчалив отказ на ОИК да се произнесе за пълномощията на кмета на Варна

Булфото

Административен съд – Варна образува дело по жалба срещу мълчаливия отказ на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна да се произнесе по сигнали за прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев, съобщиха от пресслужбата на съда.

В жалбата се твърди, че мълчанието на ОИК – Варна представлява незаконосъобразен мълчалив отказ да изпълни императивното си задължение за проверка и констатация на обстоятелствата, предвидени в ЗМСМА.

Жалбоподателят атакува бездействието на комисията като изтъква, че тя не се е произнесла в 14-дневен срок по подадените сигнали, нито по последвалото правно напомняне от 13 януари т. г., посочват от съда.

Делото подлежи на разглеждане и произнасяне по същество от Административен съд – Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!