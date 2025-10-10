реклама

Делото "Дебора": Разпитват свидетели по процеса срещу Георги Георгиев

10.10.2025 / 08:23 1

Снимка: Булфото

Ново заседание по делото "Дебора" ще се проведе днес в Районния съд в Пловдив.

Срещу подсъдимия Георги Георгиев са повдигнати три обвинения - за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова.

Очаква се днес процесът да продължи с разпит на свидетели, съобщава БНТ.

Вече 3 месеца Георги Георгиев е на свобода, след като съдът го пусна от ареста под парична гаранция от 10 000 лева.

На последното заседание Дебора Михайлова сподели, че е притеснена от факта, че Георги е на свобода.

Адвокатите на подсъдимия поискаха прекратяване на съдебното производство и връщане на делото в досъдебна фаза.

Мотивите за това са, че разследващ полицай и униформен свидетел по делото са съпрузи. Съдът обаче отхвърли искането на защитата на Георгиев.

 

kris (преди 21 минути)
Рейтинг: 516547 | Одобрение: 95477
Стига с тия двамата бе....Изникнаха ни на пъпа.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

