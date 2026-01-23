Делото срещу Иван Портних влиза в Софийски градски съд

Булфото

Софийски градски съд ще разгледа делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, обвинен в получаване на кредит чрез представяне на неверни данни, през следващата седмица. Разпоредителното заседание е насрочено за 28 януари.

Бившият кмет на Варна Иван Портних, бившият областен управител Стоян Пасев и служители на държавната администрация бяха обвинени по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт.

Той е за това, че двамата са участвали в схема, в която чрез фалшифицирани документи и невярна информация са източени милиони левове от европейските фондове – пари, които е трябвало да отидат за реална инфраструктура и развитие на региона, а не за фиктивни проекти и лични облаги.

Щетите за бюджета на ЕС се оценяват на приблизително 2,8 млн. евро, а допълнителните щети за националния бюджет - на 675 475 евро.

На 8 декември 2025 г. Софийският градски съд прекрати и изпрати на Върховния касационен съд образуваното дело, предаде БГНЕС.

