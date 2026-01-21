Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, продължава през февруари

Снимка: Булфото

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, продължава в Окръжния съд в Плевен на 16 и 17 февруари. Това съобщават от пресцентъра на съда след края на днешното заседание.

По време на шестото открито съдебно заседание по наказателното дело, образувано срещу подсъдимия Г.Б.А., за катастрофата на пътя Бяла – Ботевград бяха разпитани вещите лица, изготвили заключение по назначената допълнителна психолого-психиатрична експертиза.

Беше докладвана и молбата за самоотвод на вещото лице, изготвило автотехническата експертиза по делото - проф. Станимир Карапетков, посочва БТА. От пресцентъра добавят, че основанията, изложени в молбата, са свързани с изявления на частния обвинител Николай Попов, с които той е изказвал съмнения в морала и професионализма на вещото лице, както и подадената в тази връзка искова молба пред Софийския градски съд от страна на експерта.

Плевенският окръжен съд е намерил искането на проф. Карапетков за неоснователно. Мотивите са, че изложените в неговата молба обстоятелства не водят до извод за наличието на предубеденост или заинтересованост от изхода на делото, в полза или във вреда на някоя от страните по него. Относно изложените в молбата основания във връзка с възникналия конфликт между експерта и частния обвинител и наличието на образувано гражданско дело в Софийски градски съд, съдът е преценил, че те също не представляват основание за отвод на вещото лице.

Заключението по автотехническата експертиза е изготвено и представено шест месеца преди възникването на посочения конфликт, поради което няма как тези отношения да доведат до извод за наличие на предубеденост или заинтересованост при изготвяне на заключението.

Поради изложеното, Плевенският окръжен съд е оставил без уважение искането за сомоотвод на вещото лице проф. Карапетков. Експертът следва да се яви в съдебните заседания по делото, насрочени за датите 16 и 17 февруари, за да представи своето заключение.

Преди заседанието пред сградата на Съдебната палата се събраха граждани на протест срещу войната по пътищата и за справедливост по делото за катастрофата.

