Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг тръгва по същество

кадър: Нова тв

Два дни в Бургаския окръжен съд ще продължат заседанията по делото срещу 19 - годишния Никола Бургазлиев. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване и съдебният процес срещу него започва по същество.

Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени 5-ма души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният й син Мартин получи трайни увреждания, предаде БНР.

С призив за справедливост сдружението „Ангели на пътя“ отново организира протест пред Съдебната палата.

Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от сдружението „Ангели на пътя“.

Да не позволим болката на едно семейството да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите.

10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебният процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено извършено престъпление, това не се случи.

Сега той е обвинен за катастрофа извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има 5 пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си.

Разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи.

На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причината за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи.

Обвинението тогава отхвърли и аргументите, че разследването е нарушило правото на защита на подсъдимия.

Редактор "Екип на Петел",

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