Делото за катастрофата с три жертви в Разград ще се води по съкратената процедура

27.01.2026 / 15:14 1

Кадър БНТ, архив

След близо два часа заседание Русенският окръжен съд реши делото срещу 19-годишния Николай Дюлгеров да се води по съкратената процедура.

Миналата година при шофиране той блъсна с автомобила си в Разград трима души седнали на маса в заведение. Двама от тях загинаха на място, а третия малко по-късно почина в местната болница, предава БНТ.

В разпоредителното заседание бяха отхвърлени исканията на адвокатите на близките на загиналите, Николай да бъде поставен под мярка "задържане под стража", както и да бъде направен отвод на обвинението.

В мотивите си те твърдяха, че не му е направена пълна химическа експертиза за употребата на райски газ при шофиране, както и дали не е имал регистрирани други пътни нарушения.

Делото беше прехвърлено в Русе, след като всички съдии в Разград си направиха самоотвод. Причината за това е фактът, че майката на подсъдимия работи като призовкар в Разградския съд.

Решението за съкратено производство може да бъде обжалвано в седемдневен срок пред Великотърновския апелативен съд.

Уйо (преди 21 минути)
Рейтинг: 51996 | Одобрение: 7281
Още преди години имаше желание от настояващите за съдебна реформа да се премахне съкратената процедура при смърт на пътя.

