Делото за малтретирания Адриан от Пловдив: Майката договори 2 години условно

кадър: БНТ

Прокуратурата предложи споразумение за майката на малолетния Адриан по знаковото дело за насилие над дете, което беше върнато за повторно разглеждане в Пловдивския районен съд. Основният подсъдим за бруталната агресия над детето е пастрокът му Петър Чернев.

Майката е обвинена като негов съучастник и като такава предложеното за нея споразумение е с наказание от 2 години условно, с 4 години изпитателен срок, предаде БНТ.

Прокуратурата беше готова да предложи споразумение и на Чернев, но за ефективна присъда, близка до максимума по Закон. За него делото обаче ще продължи по общия ред с разпит на свидетели. Тъй като останалите страни нямаха възражения по споразумението с майката, то ще бъде разгледано от друг съдебен състав следващата седмица.

"При първото разглеждане на делото предложението беше три години, с пет години изпитателен срок. Редуцирането на наказанието, което съм предложил в момента е с оглед разумния срок, който все пак се предполага, че върви към нарушаване, тъй като делото продължава вече да се гледа втори път първа инстанция, а и с оглед оправдателната присъда, която й бе наложена за умишленото престъпление.", посочи прокурор Димитър Костов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!