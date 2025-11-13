Делото за побоя над полицейския началник: Съдът промени в по-леки мерките на обвиняемите младежи

Кадър БНТ

Русенският окръжен съд измени мярката за неотклонение на 19-годишния Жулиен Кязъмов днес от "домашен арест" в подписка и парична гаранция в размер на 4000 лева. Това стана ясно след искане от страна на защитата на обвиняемия с мотива, че той е с чисто съдебно минало и няма опасност да се укрие, съобщава БНТ.

Младежът е един от обвинените за побоя над директора на ОДМВР - Русе ст. комисар Николай Кожухаров. Русенските магистрати измениха и мярката за неотклонение от "домашен арест" в подписка и за Кирил Гочев, който е шофирал автомобила в нощта на инцидента.

Останалите двама обвиняеми са с различни мерки за неотклонение – Виктор Иванов с домашен арест, а непълнолетният Станислав А. – под надзора на Детска педагогическа стая.

Жулиен Кязъмов: „Справедливо е решението, доволен съм.“

Станислав Иванов, адвокат на Жулиен: "Обвиненията са едни и същи от първоначалния момент. Тук, обаче съдията направи друг прочит на доказателствата. Комуникацията с Окръжна прокуратура Велико Търново е много по-добра и смятаме, ни се случва това, което трябва да се случи. Претенцията по отношение на телесната повреда на Кожухаров е най-вероятно няма да остане, като обвинение по отношение на Жулиен."

Йордан Кожухаров, прокурор: „Първо ще обсъдим мотивите на съда и тогава, ако преценим, че имаме основание може и да обжалваме, но може и да се съобразим със съда. На този етап предстои да се конкретизира обвинението срещу Жулиен."

