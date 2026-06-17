Делото за смъртта на 14-годишния Филип, прегазен в София, започва отначало

Кадър бТВ

Софийският градски съд ще проведе на 18 юни разпоредително заседание по делото за тежката катастрофа на столичната улица „Гурко“, при която през 2023 г. загина 14-годишният Филип Арсов.

Съдебният процес започва отначало, след като досегашният съдия-докладчик си направи отвод, а делото беше разпределено на нов съдебен състав.

До промяната се стигна по искане на близките на Филип, които изразиха съмнения относно безпристрастността на предишния състав.

До момента по делото са проведени 23 съдебни заседания. Подсъдим е Петър Тодоров, за когото експертизите установиха, че е блъснал момчето с близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.

Родителите на Филип – Николина и Красимир Арсови, многократно са изразявали недоволство от хода на процеса. Според тях са възникнали редица затруднения както при събирането на доказателства, така и при разглеждането на отправените от семейството искания, пише Блиц.

Като пример те посочват продължилото с месеци издирване на свидетел, който е пътувал в автомобила на обвиняемия по време на фаталния инцидент.

Според близките на загиналото момче съмнения е имало и около част от автотехническите експертизи по делото, свързани с възстановяването на механизма на катастрофата и позиционирането на участниците в произшествието.

Родителите на Филип Арсов неведнъж са заявявали, че очакват справедлив, безпристрастен и приключил в разумни срокове съдебен процес.

Редактор "Екип на Петел",

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