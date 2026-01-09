Делси Родригес: Не сме подчинени на САЩ

Кадър Youtube

"Венецуела няма да се подчини на Съединените щати", заяви временният президент Делси Родригес, дни след като президентът Николас Мадуро беше заловен при операция на американските сили на 3 януари". По думите ѝ страната остава „непокорена и вярна“ на своя държавен глава.

„Ние не сме подчинени и няма да се предадем. Лоялни сме към президента Николас Мадуро, който беше отвлечен“, каза Родригес по време на възпоменателна церемония за загиналите при операцията. По официални данни при акцията са загинали най-малко 100 души. Тя подчерта, че случилото се е част от „битка за родината“, която Венецуела води от години.

Междувременно напрежението между Каракас и Вашингтон продължава да се засилва. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо ще посети САЩ идната седмица. В интервю за „Фокс нюз“ той обяви, че очаква срещата с нетърпение и определи като „голяма чест“ евентуалното ѝ решение да му връчи Нобеловата награда за мир, присъдена на нея.

Тръмп отново изрази недоволството си от решението на Норвежкия нобелов комитет, като заяви, че отличието е трябвало да бъде присъдено на него, но вместо това е отишло при Мачадо – ключова фигура на венецуелската опозиция, отбелязва БТА.

