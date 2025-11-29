Делян Добрев: Държавата няма голям ресурс за публични инвестиции

Булфото

Държавата няма голям ресурс за публични инвестиции и икономическият растеж може да се осигури чрез концесии. Това заяви председателят на парламентарната бюджетна комисия Делян Добрев пред младежките организации на ГЕРБ, които провеждат в Разлог последната за годината Национална академия.

Преди четири години консервативният модел в управлението на публичните финанси беше опорочен от лявото правителство на "Продължаваме промяната", които похарчиха целия резерв на държавата и сега е много трудно да обърнем кораба в правилната посока, каза Делян Добрев.

"Ние не можем толкова бързо да завъртим кораба. Да насочим държавата в правилната посока. Да насочим държавата в посоката на икономическо развитие чрез инвестиции. Ние освен, че трябва да запазим достиженията по отношение на пенсии на доходи и т.н., не ме разбирайте грешно, икой не говори да се намаляват тези социални преимущество", коментира той, предаде БНР.

В момента държавата няма възможност за мащабни публични инвестиции, каза председателят на бюджетната комисия и предложи как това може да се промени.

"За съжаление държавата няма пари за публични инвестиции, затова ние много смело трябва да кажем, че държавата трябва да расте чрез концесии. Най-хубавият пример е концесията на летище София. Този модел може да бъде приложен почти навсякъде в икономиката - от това да се строят ПАВЕЦ-и на концесии, през това да се концесионират тунели, магистрали, тотото. БДЖ, каквото се сетите. Ще бъдат например пенсионните фондове, тоест и пенсионерите през своите допълнителни пенсии ще спечелят от това, че в държавата се правят инвестиции, които носят допълнителен икономически растеж", заключи Делян Добрев.

