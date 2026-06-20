Делян Добрев: Напускам политиката
Булфото
Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев напуска политиката. Това обяви той пред младежка академия на партията.
"20 години съм работил за партията – резултатите ги дават избирателите, а те продължавата да ни подкрепят и сме втора политическа сила. Казах на младежите, че ние, които сме вече 20 години в политиката трябва да отстъпим и да им дадем път. От първия кабинет „Борисов“ останахме само аз и Владислав Горанов. Всички останали се оттеглиха и дадоха път на нови хора", каза Добрев.
"Когато бяхме на по 30 години се справяхме по-добре отколкото се справяха други тогава. Имахме хъс и енергия. Казах на младежите, че днес сред тях са новата Лиляна Павлова, Симеон Дянков, Екатерина Захариева. Ще продължа да помагам и да участвам в партийния живот, но съм преценил за себе си, че ще дам сега път на младите. Благодаря на Бойко Борисов за подкрепата през годините."
Редактор "Екип на Петел",
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