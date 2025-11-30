Делян Добрев: Поведението на Асен Василев е неадекватно

Кадър Нова тв

Депутатът определи поведението на Асен Василев в комисията като "неадекватно"

ГЕРБ е най-големият губещ в настоящата политическа ситуация, като партията се самопожертва в името на влизането на България в еврозоната. Това заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев в предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA.

Жертвата в името на еврозоната

Според Добрев, компромисите, които ГЕРБ прави с подкрепата за настоящия кабинет и бюджетната рамка, нанасят щети на партията, но са необходими за постигане на стратегическата цел.

"Най-големият губещ в тази ситуация е ГЕРБ. ГЕРБ със своите действия, с формирането на този кабинет, с гласуването на тези бюджети, ГЕРБ до голяма степен се самопожертва за това, за голямата цел ние да влезем в еврозоната", подчерта депутатът, цитиран от NOVA.

Критики към "левия" бюджет

Добрев изрази остра критика към финансовата политика на Асен Василев, като определи предлаганите бюджети като неотговарящи на десния профил на ГЕРБ.

"Аз не харесвам последните пет бюджета, не само този. Не, последните вероятно осем бюджета. От 2021 година досега нито един бюджет няма, който да отговаря на целите и на политиките на партия ГЕРБ", коментира той.

Според него данъчната система е подложена на огромен натиск и за да се спази изискването за 3% дефицит, се налага увеличаване на данъчната тежест.

Напрежението в бюджетната комисия

Председателят на бюджетната комисия коментира и скандалите от последните дни, при които се стигна до викове и намеса на квестори по време на заседанието. Той определи поведението на бившия финансов министър Асен Василев като "неадекватно".

"Ненормалното е час и половина да крещиш на микрофона по време на бюджетна комисия на открито заседание", заяви Добрев и допълни, че заседанието е продължило шест часа, за да се даде възможност на всички да се изкажат.

Рискът от падане на правителството

На въпрос за стабилността на кабинета и възможността Бойко Борисов да оттегли подкрепата си, Добрев предупреди за рисковете от подобен ход в този момент.

"Ако Борисов подаде оставка, ние няма да имаме бюджет. Ще имаме бюджет някъде следващата година, не се знае точно кога, не се знае точно какъв, не се знае с какво мнозинство", прогнозира той.

Добрев изрази песимизъм относно възможността за нормализиране на отношенията в коалицията, като отбеляза, че налагането на "леви бюджети" ще отблъсне избирателите на ГЕРБ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!