Делян Добрев: Това не е нормална държава, Асен Василев е напълнял, защото го критикувам

Кадър БТВ

Асен Василев е напълнял, защото го критикувам. Това казва "независимия" български съд на втора инстанция. И му дължа обезщетение - 300 хил. лева с лихвите. Това съобщи във фейсбук депутатът от ГЕРБ Делян Добрев.

"Това не е нормална държава! Ще обжалвам на трета инстанция, но съдът ни е като от Африка!", посочва още Добрев, пише 24 часа.

"Асен Василев е напълнял, защото го критикувам. Това казва "независимия" български съд на втора инстанция. И му дължа обезщетение - 300 хил лева с лихвите. Това не е нормална държава! Ще обжалвам на трета инстанция, но съдът ни е като от Африка!"

Председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев е спечелил на втора инстанция делото за обида за 250 000 лв., което води срещу Делян Добрев от ГЕРБ. Това показва проверка на "Сега" в онлайн регистрите. С решението си апелативните съдии от София Мария Георгиева, Асен Воденичаров и Валентин Бойкинов обръщат на 180 градуса акта на Цветелина Георгиева от Софийския градски съд, която миналото лято отхвърли иска на Василев.

На Василев е присъдено обезщетение от 25 100 лв., тъй като искът му беше частичен. Така, ако спечели окончателно делото, той ще може да предяви претенции за пълната сума, като първото решение ще има сила на пресъдено нещо за основанията, т.е. че има причинена вреда.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!