Делян Пеевски: Винаги бих инвестирал в проекти на г-н Доган

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„Винаги бих инвестирал в проекти на г-н Доган”. Това каза депутатът от ДПС Делян Пеевски след въпрос на „Флагман”. Г-н Пеевски днес отново се появи в Народното събрание.

След въпроса дали би инвестирал в ТЕЦ-а на Доган (ТЕЦ „Варна’’) или в съответното му пристанище, депутатът от ДПС каза: „Вижте сега, темата е друга. Това ли е темата? Вие откъде сте, господине?”

След това Делян Пеевски отсече: „Винаги бих инвестирал в проекти на г-н Доган”. После обаче отказа да отговаря на други въпроси.

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заяви от своя страна, че имали разговори с ГЕРБ на тема партийни субсидии и данъци.

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