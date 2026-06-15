Делян Пеевски направи промени в структурата на ДПС
Булфото
Лидерът на ДПС Делян Пеевски направи промени в структурата и състава на ЦОБ на ДПС. Това се случи на проведеното редовно заседание на Централния съвет на ДПС днес.
Предложените промени са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС, предаде "Фокус".
"Чух хората и винаги ще ги чувам", каза лидерът, който подчерта, че е провел редица срещи и разговори с представители на структурите, членове и симпатизанти на ДПС в последните близо два месеца от проведените парламентарни избори.
"Аз ще бъда най-отпред и заедно с цялото ръководство ще защитим всеки, без значение дали е кмет, общински съветник или редови член и няма да допуснем никой да бъде несправедливо притискан и репресиран. Както подкрепихме кмета на Кърджали".
Делян Пеевски напомни на ръководствата от цялата страна, че за ДПС приоритет са хората и работата за тяхното благополучие. А силата на ДПС е в единството на партията и изпълнението на нейната мисия - хората на България.
Ето и новоизбрания ЦОБ на ДПС:
Делян Пеевски, председател
Нида Ахмедов, зам.-председател
Халил Летифов, зам.-председател
Ерол Мюмюн, зам.-председател
Радослав Ревански, зам.-председател
Искра Михайлова - Копарова, зам.-председател
Айтен Сабри
Атидже Алиева-Вели
Танер Кабилов
Айджан Ахмед
Неджми Али
Мехмед Атаман
Хамди Илиязов
Ертен Анисова
Димитър Аврамов
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