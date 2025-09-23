Дембеле спечели „Златната топка“

кадър: Бтв екшън

Звездата на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен Усман Дембеле беше провъзгласен за носителя на „Златната топка“ за сезон 2024/25 на специална церемония в Париж.

Призът му беше връчен от бившата бразилска звезда на клуба Роналдиньо, който е носител на наградата за 2005 година, предаде Спортал.

Подгласник на французина стана Ламин Ямал от Барселона.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!