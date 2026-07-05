Демерджиев: Атанасова да не рови в темата за полетите, проверките изкарват интересни факти

снимка: МВР

Откъде идват средствата, с които са платени полетите до Дубай на Делян Пеевски и, ако са на семейството му, как е платено, предвид наложените му санкции по закона „Магнитски“ – това в момента се проверява от структурите на МВР, заяви ресорният министър Иван Демерджиев пред журналисти.

„Големият въпрос, който проверяваме, е откъде идват средства, с които са плащани тези полети и колко струват тези полети, дали думите, които са плащани отговорят на пазарни цени на полетите и дали това са пари на семейството на Пеевски, както той каза. Ако са пари на семейството му, как са платени, тъй като той е санкциониран или са пари на българските граждани, отзовали се на семейството на Пеевски по някакъв начин“, коментира Демержиев, цитиран от "Дарик".

Той говори пред журналисти след церемонията по полагането на венци пред Паметника на Незнайния воин и водосвет на знамената по случай 147 години от създаването на МВР.

На въпрос има ли разминаване между данните на ГДБОП и „Гранична полиция“, както се разбра от думите на Десислав Атанасова, която отрече да е пътувала с частен полет с Пеевски до Дубай, Демерджиев обясни:

„Има различни регистри, там са установявани различни неща. Не съветвам г-жа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Темата трябва да се фокусира върху най-важното, има ли извършено престъпление и има ли нарушаване на санкциите по закона „Магнитски“, който аз обещах и продължавам да обещавам да важи на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски в едно доста емоционално интервю“.

Редактор "Екип на Петел",

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