Демерджиев: Автомобилите на полицията вече не се крият и няма изисквания за налагане на глоби

Снимка: Булфото

Планираме да се инвестира в модерни системи за видеонаблюдение и контрол, оборудване за пътна полиция, обезопасяване на рискови участъци, съвместно със стопаните на пътя. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос от народния представител Петър Петров от "Възраждане" във връзка с разходването на средствата от Фонда за безопасност на движението.

Демерджиев допълни, че към 31 май парите във фонда са 261 млн. евро и ще се използват целенасочено по предложения от структурите на МВР, организации и граждани.

Министърът каза още, че средствата във фонда ще бъдат използвани основно за превенция - прозрачно, икономично и целенасочено.

В тази връзка министърът на вътрешните работи отбеляза, че автомобилите на полицията вече не се крият и няма изисквания за налагане на глоби, а е указано да участват в движението активно и да го подпомагат.

Вътрешният министър припомни, че се прави анализ на всички опасни участъци и за всеки един се предлагат мерки от отговорните институции.

Редактор "Екип на Петел",

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