Демерджиев: Давам на депутатите списъка от разследването на ГДБОП за свързаните с Пеевски лица

Пропускливостта на ГКПП-Калотина вече е много по-добра. Сега виждаме завършения резултат след реконструкцията. Това ще улесни свързаността ни със Сърбия. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти на ГКПП-Калотина, където се проведе работна среща с министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич.

Вътрешният министър потвърди новината за екстрадицията на Стоян Мавродиев. „Имам такава информация. Разрешена е екстрадицията, при това по облекчена процедура. Създава се организация в момента“, каза той.

Нямам време да чета безплодните сигнали на Калин Стоянов. Подаването на сигнал от негова страна показва натискане на педал, поясни още Демерджиев, пише novini.bg.

По повод полетите на лидерът на ДПС Делян Пеевски, министър Демерджиев заяви: „Има различни системи с различни записвания, има проверка и на Вътрешна сигурност. Прави се опит да се отклони вниманието. По-интересно е как човек, като Пеевски успява да плати милиони за частни полети и как успява да заобиколи санкциите по „Магнитски“. Предстои ми посещение в САЩ, където ще бъде коментирана темата. Имам покана по инициатива на Марко Рубио", разкри министърът на вътрешните работи.

"Има нещо по-важно, извън санкциите – откъде са доходите на този човек. Ако някой друг му плаща, как и на какво основание. Санкцията показва, че този човек е замесен в корупция. Такива санкционирани хора не могат да развращават цяла държава и да управляват в сянка, посочи той. В момента се предприемат всички действия, за да се изяснят фактите", добави министърът.

Демерджиев съобщи, че след връщането му от САЩ на разположение на българските депутати ще бъде представен пълния списък от разследването на ГДБОП за свързаните с Пеевски лица.

"Има много неща, които не знаете. Думите ми към г-жа Атанасова не бяха заплаха. Всички въпроси, които повдигна г-жа Атанасова ще намерят своя отговор", заяви още той.

Пеевски трябва да отговори откъде идват тези милиони и свързани ли са те с престъпна дейност. Няма да изгубим фокуса си, увери Демерджиев.

Той призна, че се работи трудно с прокуратурата. Надявам се, че има някакво разчупване и прокуратурата сама ще осъзнае, че трябва да има промяна в работата. Апелирам към прокуратурата да виждаме по-отчетливо тази промяна, каза още той.

Редактор "Екип на Петел",

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