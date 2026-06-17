Демерджиев: Дойде време да се сложи край на газенето на правилата по пътищата
Снимка Булфото
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че продължава засиленият контрол по пътищата в цялата страна чрез патрули, техника и линеен контрол.
Той подчерта, че в Пловдив включват нови подходи в битката с войната по пътищата.
По думите му в рамките на последното денонощие са предотвратени рискови прояви на пътя, включително опит за гонка във Велико Търново и дрифт в София.
"Приемам го като стъпка, не като успех", посочва Демерджиев в публикация във Фейсбук, като допълни, че очаква реална и видима промяна, а не формални резултати.
Министърът подчерта необходимостта от по-строг контрол и ефективни действия на органите на реда, чиято основна цел трябва да бъде опазването на човешки живот. Той призова за край на нарушенията по пътищата и напомни, че едно неправилно решение зад волана може да има фатални последици.
"Време е да се сложи край на газенето на правилата за движение по пътищата. Автомобилите и моторите не са играчка", заяви Демерджиев, пише novini.bg.
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