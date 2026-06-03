Демерджиев: Движението на собственика на КУБ Олег Невзоров е проследено и предоставено на ДАНС

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Движението на собственика на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров е проследено, а съответната информация е предоставена на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Това съобщи на брифинг в Министерският съвет министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в отговор на журналистически въпрос.

Той уточни, че по случая се извършва проверка, която обхваща информация както от ДАНС, така и от Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи, предаде БТА.

По думите на Демерджиев принудителната административна мярка, наложена на Невзоров, е била основана на сериозни съмнения за участие в престъпни дейности от различен характер, а не на единично нарушение.

Министърът посочи, че сходна заповед е била издадена и спрямо грузински гражданин при почти идентични мотиви, като тя е останала в сила.

„Интересното е защо заповедта по отношение на Невзоров е отменена, на какво основание е отменена и спазен ли е редът за това“, каза Демерджиев. Той изрази очакване председателят на ДАНС да представи резултатите от проверката и отговорите на възникналите въпроси.

В края на миналата седмица народният представител Бойко Рашков от "Продължаваме промяната" постави въпроса дали собственикът на КУБ се намира в България.

Камарата на строителите също извършва проверка на ситуацията около украинската корпорация КУБ и действията ѝ в местността Баба Алино, каза вчера пред журналисти във Варна Светослав Жеков, председател на местната структура на организацията. Той уточни, че сигнал са получили преди два месеца от председателя на Общинския съвет в крайморския град. Писмото е изпратено и до националното ръководство на Камарата, уточни Жеков. От София са потвърдили, че КУБ е член на организацията и е вписана в регистъра.

Редактор "Екип на Петел",

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