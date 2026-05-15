Демерджиев: Има нови факти за "Петрохан"

Булфото

Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че по разследването на случая „Петрохан – Околчица“ вече има нови факти, които предстои да бъдат обобщени и представени. Той заяви в кулоарите на парламента, че очаква подробен доклад и увери, че работата по случая продължава, предаде Марица

Изказването му дойде след изслушването на министрите на вътрешните работи и правосъдието в Народното събрание.

МВР разследва мащабна схема за имотни измами

Министърът коментира и проведената на 14 май акция срещу имотната мафия. По думите му действията на полицията и разследващите тепърва започват, а схемата е действала дълго време почти необезпокоявано.

„Става въпрос за доста сериозна схема за имотни измами, която ще разплетем изцяло“, заяви Демерджиев.

Към момента по случая са задържани девет души, а срещу част от тях вече има повдигнати обвинения. Според вътрешния министър щетите възлизат на десетки милиони евро, като се очаква сумата да нарасне с развитието на разследването.



Иван Демерджиев призна, че подобна схема трудно би могла да функционира толкова дълго без знанието на институции или лица на определени позиции.

„Със сигурност институциите знаят, когато нещо се развива в подобни мащаби и най-вероятно става въпрос за чадър“, каза той.

Министърът предупреди, че борбата с корупцията ще бъде една от основните линии в работата на МВР. По думите му всеки, който е позволявал подобни практики да се развиват безпрепятствено, може сам да стане обект на разследване.

Призив към гражданите



Демерджиев призова хората, станали жертва на подобни схеми, да подават сигнали и документи в полицията.

„Със сигурност потърпевшите са много повече. Нека подават сигнали – ще направим необходимото всички подобни схеми да бъдат разследвани“, заяви министърът.

Той допълни, че още преди да поеме поста е предупреждавал за наличието на нотариуси, които участват в незаконни дейности.

Коментар и за случая в Говедарци



Вътрешният министър коментира и случая с прикрепеното взривно устройство към автомобил в село Говедарци. По думите му става въпрос по-скоро за личен конфликт, а не за класически терористичен акт.

„Случаят е изяснен, мерки са взети и опасност няма“, увери Демерджиев.

Той съобщи още, че при друга акция на ГДБОП край Перник е било открито сериозно количество нелегални цигари.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!