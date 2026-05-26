Демерджиев: Има проблеми в много структури на МВР, но не се съмнявайте, че ще ги решим
Снимка Булфото
Вътрешният министър посочи свои приоритети.
"Вече са ясни приоритетите, които си набелязахме още при встъпването ни на власт. Ще набележим мерките по тези приоритети и ще създадем организация, така че структурите по тези места да възприемат тези приоритети и да се борят за тяхното реализиране", каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
Демерджиев отбеляза, че основната заслуга по залавянето на прокурорския син Васил Михайлов е на ГДБОП.
„Доста дълго работиха по случая. Имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим“, отговори той на журналистически въпрос относно твърдения, че в ГДНП има система, от която изтича информация срещу заплащане към хора, които се издирват.
„Осъществих контакт с адвокат Зорница Костова и я поканих в петък, в присъствието на директора на Инспектората и дирекция „Вътрешна сигурност“, да предостави всички данни, с които разполага“, посочи главният секретар Георги Кандев. Той подчерта, че институциите няма да приемат твърдения, изнесени единствено в медийното пространство, без да бъдат предоставени на компетентните органи за проверка.
Демерджиев отбеляза, че Михайлов се е укривал месеци наред доста професионално.
Министър Демерджиев заяви отново, че дирекция „Вътрешна сигурност“ работи активно. "Нямайте съмнение, че ще бъдем безкомпромисни към всеки, който, облечен в униформа нарушава закона“, потвърди той.
Относно ситуацията в Благоевград вътрешният министър Иван Демерджиев категорично заяви, че ще бъдат безкомпромисни в борбата с наркоразпространението, пише novini.bg.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!