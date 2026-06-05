Демерджиев: Имало е теч на информация от ОД на МВР – Перник към прокурорския син

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Имало е теч на информация от Областна дирекция (ОД) на МВР – Перник през определени периоди към Васил Михайлов, по прякор „Прокурорския син“, докато е бил издирван. Течовете са били в моменти, в които е било възможно той да бъде заловен. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в рамките на парламентарен контрол в отговор на въпрос от народния представител Димо Дренчев от ПГ на „Възраждане“.

Демерджиев допълни, че е възложил проверки. Нямаме данни конкретни полицейски служители да са подпомагали Михайлов. Възможно е баща му да му е помагал, каза още вътрешният министър. Според него всеки, който участва в правоохранителни органи, трябва да си изпълнява функциите първо там и ако те не са съвместими с някое друго обстоятелство около него, следва да си подаде оставката.

По неговите думи издирването не е било от компетенциите на ОД на МВР - Перник, защото Михайлов се е крил не само в територията, охранявана от тази областна дирекция.

Васил Михайлов беше задържан на 22 май в столичния квартал „Свобода“, припомня БТА.

Нещо любопитно и да има, по-важното е, че Стоян Мавродиев е задържан. Това което трябва да се поставя като въпроси, е да бъде осигурен на българското правосъдие Стоян Мавродиев и аз лично съм много любопитен да го чуя, убеден съм, че има много какво да каже, че може да ни насочи в действията по разследване на много случаи. Очаквам да го направи. Това каза Иван Демерджиев пред журналисти, предава Дарик.

Той коментира и случая с кмета на Кърджали: „Никой не е извел кмета на Кърджали, той е извикан на разпит, след като са извършени действия по неотложност. Тези действия са изцяло одобрени от съда и са законосъобразно извършени. Той е извикан да бъде разпитан във връзка със събраните документи. Моля, да не спекулираме“.

Попитан как ще отговори на твърденията на Ерол Мюмюн, че използва МВР като „бухалка“, Демерджиев заяви: „Вие сте журналисти, направете си проверките в Кърджали – срещу колко хора са извършени действия в рамките на досъдебни производства или предварителни проверки. Вижте дали тези хора са с еднаква политическа окраска и дали всички действия са насочени срещу Ерол Мюмюн. Моят отговор е: не – на цялата територия се извършват действия срещу всички, за които има данни, че са извършили закононарушения.“

Редактор "Екип на Петел",

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