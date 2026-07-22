реклама

Демерджиев: Искам да виждам заловени дилъри и каналджии

22.07.2026 / 21:46 1

Снимка Фейсбук

Битката с наркотиците трябва да бъде постоянна задача на Министерството на вътрешните работи, а не да се води кампанийно – акция след акция. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в публикация във "Фейсбук".

„Ще съдя за работата по резултатите. Искам да виждам заловени дилъри и каналджии, а не единични дози“, посочва Демерджиев.

Той съобщава и за трима задържани при специализирана операция на МВР в Севлиево, пише novini.bg.

По думите му през последните години разпространението на наркотици е излязло до такава степен извън контрол, че проблемът вече е проникнал във всички части на страната. „Вече няма безопасни места. Задачата ни е да спрем това безумие“, заявява министърът.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
1
0
kris (преди 45 минути)
Рейтинг: 637874 | Одобрение: 125919
Ние пък искаме да ги видим застреляни при "опит за бягство".....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама