Демерджиев: Искам да виждам заловени дилъри и каналджии

Снимка Фейсбук

Битката с наркотиците трябва да бъде постоянна задача на Министерството на вътрешните работи, а не да се води кампанийно – акция след акция. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в публикация във "Фейсбук".

„Ще съдя за работата по резултатите. Искам да виждам заловени дилъри и каналджии, а не единични дози“, посочва Демерджиев.

Той съобщава и за трима задържани при специализирана операция на МВР в Севлиево, пише novini.bg.

По думите му през последните години разпространението на наркотици е излязло до такава степен извън контрол, че проблемът вече е проникнал във всички части на страната. „Вече няма безопасни места. Задачата ни е да спрем това безумие“, заявява министърът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!