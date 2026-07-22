Демерджиев: Искам да виждам заловени дилъри и каналджии
Снимка Фейсбук
Битката с наркотиците трябва да бъде постоянна задача на Министерството на вътрешните работи, а не да се води кампанийно – акция след акция. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в публикация във "Фейсбук".
„Ще съдя за работата по резултатите. Искам да виждам заловени дилъри и каналджии, а не единични дози“, посочва Демерджиев.
Той съобщава и за трима задържани при специализирана операция на МВР в Севлиево, пише novini.bg.
По думите му през последните години разпространението на наркотици е излязло до такава степен извън контрол, че проблемът вече е проникнал във всички части на страната. „Вече няма безопасни места. Задачата ни е да спрем това безумие“, заявява министърът.
Редактор "Екип на Петел",
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