Демерджиев: Не чистка, а прочистване на системата е нужно в МВР

Стопкадър Нова Тв

Бивш вътрешен министър обяви какво трябва да предприеме МВР.

Сериозни кадрови промени в системата на Министерството на вътрешните работи (МВР) са задължителни, ако служебният кабинет иска да организира честни избори. Това заяви бившият вицепремиер и служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „На фокус“ по NOVA днес.

Коментирайки действията на настоящия служебен вътрешен министър Емил Дечев, Демерджиев подчерта, че рокадите по високите етажи са необходима стъпка. „Ако иска да се справи със задачата да организира честни избори, той е длъжен да направи такива смени. Не става въпрос за чистка, а за прочистване на системата“, посочи бившият министър.

Според него без радикални персонални промени е невъзможно ефективното противодействие на купения и манипулиран вот. Той допълни, че времето до изборите е ограничено и МВР трябва да действа още по-решително.

Демерджиев коментира и международната обстановка, като определи като резонно свикването на Съвета по сигурност от служебния премиер Андрей Гюров. Той призова българските институции да подхождат с повишено внимание към конфликтите в Близкия изток и да избягват подценяването на потенциалните заплахи.

Бившият министър апелира за деполитизация на процесите, свързани с националната сигурност. „Нека не се политизира конфликтът. Достатъчно опасен е сам по себе си“, подчерта Иван Демерджиев, като добави, че ключът към стабилността е адекватната реакция на службите, а не партийното присъствие, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!