Демерджиев: Невзоров вероятно е напуснал България

Собственикът на фирмата изпълнител на незаконния град край Варна Олег Невзоров вероятно е напуснал България, каза в "120 минути" вътрешният министър Иван Демерджиев. МВР се опитва да установи къде е той.

"Най-важното в този случай не е къде е той, а как се стигна до тази ситуация“, каза Демерджиев.

Имало е достатъчно много данни за противозаконна дейност на този човек, за да бъде издадена заповед на ДАНС за изгонването на Невзоров, обясни той.

"Само по отношение на него има изтегляне на заповедта. Няма друг такъв случай в историята на ДАНС. Това е прецедент", заяви вътрешният министър.

По думите му тази заповед за оттегляне не е случайна.

„Всички връзки, които на този етап се установяват като информация, не водят до релевантни причини да бъде оттеглена, а водят до причини, които не са приемливи и не могат да бъдат добри практики в работата на ДАНС“, заяви Иван Демерджиев.

„Не може общинската и централната власт да проспят изграждането на над 100 незаконни постройки на една територия. Това е пълен абсурд. И ако някой убеждава обществото, че не е знаел за това обстоятелство, това е абсурдно. По-скоро институциите трябва да обяснят бездействието си и мотивите си толкова дълго да неглижират този проблем“, смята вътрешният министър.

По думите му най-големият въпрос е допустимо ли е в една правова държава да се случва нещо подобно – някой да създаде територия, на която да прилага собствени правила и държавата да не действа.

„Това не е първият и единствен случай. На подобно нещо се натъкнахме на „Петрохан“. И там се оказа, че има територия, която функционира по собствени правила и в която държавата се е оттеглила“, каза Демерджиев.

