Демерджиев: Няма да ограничим проверките на незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна

Снимка: Булфото

Ние няма да ограничим проверките на незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, това много ясно трябва да се разбере, заяви пред журналисти в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той присъства на откриването на реновираните сгради на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в града.

По думите на министъра, „Икономическа полиция“ – Варна продължава да разследва и ще разследва, има доста преписки, внесени в прокуратурата,.

По отношение на проверките има данни, че не са допускани общинските служители, но в същото време няма данни те да са търсили съдействие през цялото това време от страна на полицията, изтъкна Демерджиев. Сега, когато е получено това съдействие, е извършена проверка на място, констатациите са налице, допълни той. Изцяло, с помощта на останалите служби, изследваме дейността на тези хора в България – искаме да установим дали са замесени или съществува съмнение да са замесени и в друга престъпна дейност. Правим всичко необходимо да установим потенциалния обем на тази дейност и да противодействаме, заяви вътрешният министър.

В петък е разпоредена пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега след случая с т.нар. незаконен град, а резултатите от нея се очакват в рамките на две седмици, съобщи в събота министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод действията на правителството във връзка с изградените постройки в местността Баба Алино край Варна. По думите му, целта е да не се прави разграничение между отделни политически управления, тъй като към момента не е ясен реалният мащаб на установените нарушения.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!