Демерджиев: Няма информация за жертви след наводненията

Снимка: Булфото

Няма информация за жертви след наводненията в Търновска и Габровска област, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в отговор на въпрос на журналисти в Пловдив.

По неговите думи евакуацията в населените места е превантивна. "Правим всичко необходимо и възможно да се действа превантивно, за да не допуснем жертви. Екипите на място работят, за да установят последиците от наводненията и съответно ще започнем отстраняването им по най-бързия начин. Хубавото е, че прогнозата е да спадат нивата на реките, но следим внимателно процеса и в Габровска, и в Търновска област", каза Демерджиев.

БТА припомня, че река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец" в Габрово заради проливния дъжд на 22 срещу 23 май. По-късно вечерта Община Габрово обяви бедствено положение за части от общината заради проливните валежи.

Река Янтра излезе от коритото си през нощта, много места, къщи и дворове по поречието ѝ са залети, съобщиха сутринта от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Входът на града откъм Стара Загора е затворен, изградени са обходни маршрути. В Дебелец са залети стадионът и индустриалната зона, квартал „Асенов“ също. През нощта във Велико Търново бе обявено бедствено положение заради интензивните валежи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!