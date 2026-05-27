Демерджиев: Оставката на Борислав Сарафов не е реформа

Булфото

Оставката на Борислав Сарафов не е реформа, написа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук. „Тя обаче е ясен знак, че цялата „сарафовщина“ в съдебната система си дава сметка, че политическите фактори, които я крепяха години, губят сила. Борислав Сарафов е невъзможен без политическите си покровители. Моделът, който той представлява – също“, допълва Демерджиев.

Според него „сега идва голямата задача да изкореним окончателно тази отрова от съдебната система и да не позволим на тъмните сили да се прегрупират. Когато Сарафов смени Гешев, масово се чуваха ръкопляскания, включително от тези, които сега яростно критикуват бившия изпълняващ функциите главен прокурор. „Прогресивна България“ не иска смяна на имената. Ние искаме реална промяна“, пише още той, цитиран от БТА.

Борислав Сарафов съобщи по-рано днес, че е депозирал заявление за предсрочното му освобождаване като директор на Националната следствена служба и заместник-главен прокурор.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката му.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!