Демерджиев: Оставката на Кандев е предварително подготвен политически ход

Кадър Нова тв

Вътрешният министър съзря предварителен сценарий зад рокадата в МВР

Оставката на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев е предварително подготвен политически ход, който в момента се реализира. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на NOVA.

Силовият министър разкри, че в личен разговор доскорошният му подчинен е изтъкнал единствено лични причини за напускането си. Поради липсата на официално изложени мотиви, Иван Демерджиев определи като неуместно да тълкува „какво иска да каже лирическият герой в случая“.

Министърът допълни, че най-коректното поведение след подобни публични прояви е да се направи следващата стъпка и да се обяснят реалните намерения пред обществеността.

Иван Демерджиев обясни и решението си да пожелае успех на Георги Кандев в бъдещата му политическа кариера. Като дългогодишен адвокат той уточни, че може лесно да направи връзка между събитията, които сочат точно към такова развитие на ситуацията.

Според него оставката не е била подадена още при встъпването на новия екип в длъжност, „защото може би беше по-далече от времето, в което трябва да се реализира“.

Ввъпреки изненадващия характер на напускането, вътрешният министър изрази официална благодарност към Георги Кандев за съвместната им работа в системата до този момент. Той подчерта, че цени професионалния принос на доскорошния и.д. главен секретар, „независимо от начина, по който приключиха нещата“ в министерството.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!