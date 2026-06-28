Демерджиев: От 1 август допълнителни лаборатории ще изследват пробите на шофьорите за наркотични вещества

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Допълнителни лаборатории, които да изследват пробите на шофьорите за наркотични вещества, ще има от 1 август, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Неделя 150“ на Българското национално радио.

Той коментира темата за обществените поръчки и корупцията и заяви, че предишното редовно правителство се е погрижило чрез различни министерства, агенции и дружества, да се случват корупционните практики по източването на бюджета и след съществуването на кабинета. Демерджиев изтъкна липсата на лаборатории, които да изследват кръвните проби за наркотични вещества. Когато встъпих, ми се докладва, че такива лаборатории ще има след 12 месеца, а темата беше поставена от мен и работата по нея беше започнала още с мандата ми в служебните правителства, каза министърът. Той подчерта, че веднага е разпоредил да се скъсят тези срокове и така достатъчно много лаборатории ще има на 1 август, съобщи БТА.

Министър Демерджиев посочи, че допълнителни лаборатории досега не са били разкрити, защото някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, при положение, че има проектант от Министерството на вътрешните работи, обществени поръчки за ремонт, като само една от тях е била за 200 000 лв. за шпакловане, боядисване и окабеляване. Демерджиев веднага е прекратил тези поръчки, а ремонтът е направен с материали на МВР, като разликата е десетки пъти по-ниска цена. Министърът обяви, че за всички обществени поръчки в МВР са събират данни, а които може, се прекратяват и се заместват с други практики. Демерджиев обърна внимание, че става въпрос за стотици поръчки за стотици милиони само в МВР и затова не може да се извади всичко за тях за близо два месеца вече.

Иван Демерджиев увери, че по отношение на пътната безопасност и мантинелите ще бъде направено всичко необходимо да се види как се изграждат те в Германия, колко струват и да се сравни с цените и технологията у нас. За Демерджиев е притеснително, че у нас само две дружества доставят мантинели. „Злите езици говорят, че зад тях стои една и съща фигура“, каза министърът. По думите му, когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, правителството не може да остане безучастно. Иван Демерджиев увери, че ще се работи с пълния капацитет на правителството и ресорните министерства като Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта и съобщенията, както и всяко друго отговорно ведомство.

Министър Демерджиев обяви, че в МВР са обобщили производствата, които се водят към момента като преписки, подадени към прокуратурата. Влязъл съм в контакт с изпълняващата функциите главен прокурор и имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по делата за пътния травматизъм, макар и със закъснение, така че да се стигне до обвинителни актове, каза министърът.

Редактор "Екип на Петел",

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