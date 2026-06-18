Демерджиев: Пеевски приписва на МВР почерка си, който години наред беше стандарт на управление в държавата

Снимка Фейсбук, Иван Демерджиев

Вътрешният министър отговори на лидера на ДПС.

Преди малко от медийни публикации разбрах, че Делян Пеевски, е подал сигнал срещу мен в прокуратурата. Честно казано, няма по-добра атестация за работата на МВР от това да получиш оплакване точно от тази посока. Гледам на този сигнал като на медал, защото когато човекът, превърнал се в международен символ на задкулисието, започне да се жали от закона, това е най-сигурното потвърждение, че най-после сме на прав път.

Това написа в личния си профил във фейсбук Иван Демерджиев.

Твърденията за склоняване на свидетели и фабрикуване на сигнали не са просто върхът на политическото лицемерие, а са чиста форма на психологическа пародия. Г-н Пеевски очевидно приписва на настоящото ръководство на МВР собствения си почерк, който години наред беше стандартът на управление в тази държава. Цинично е точно архитектът на модела на зависимостите да говори за “кошаревски” свидетели в момент, в който хората просто започват да губят страха си и да говорят истината. МВР не фабрикува доказателства, МВР просто спря да ги крие. Аз съм юрист и последното, което бих направил, е да ползвам методите на Пеевски!

Иронията е очевидна - държавата диша толкова свободно от опеката на доскорошните си стопани, че дори те са принудени да търсят справедливост по общия ред. Когато архитектите на паралелната власт се редят на опашка пред официалните институции, определено не е атака срещу МВР, а е капитулация пред държавността. С тази реалност ще свикнат всички. В правовата държава всеки е свободен да подава сигнали. Днес подават срещу мен, а утре - хиляди други срещу тях. Законът вече не е инструмент за преговори, а равен стандарт за всички, се казва още в публикацията.

Редактор "Екип на Петел",

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