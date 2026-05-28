Демерджиев: Политици ползват Курбан Байрам за параван пред закона

Вътрешният министър привлече вниманието върху себе си с това, което обяви.

Опит за политическа злоупотреба със свещения за мюсюлманите празник Курбан Байрам с цел бягство от правосъдието критикува днес във Facebook министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В своето изявление той подчерта, че законът в България е еднакъв за всички граждани, независимо от тяхната религиозна принадлежност или заемана длъжност, а действията на правоохранителните органи имат за цел единствено защита на държавния интерес и финансовата дисциплина.

По думите на Иван Демерджиев е недопустимо етническата карта да се използва като инструмент за създаване на страх и укриване на институционални нарушения. Той бе категоричен, че проверките на законността представляват уважение към честните данъкоплатци, а не репресивна мярка.

"Грозно е и политически нечистоплътно, някои хора да използват Курбан Байрам, за да се скрият зад него от закона. Докато вие отваряте сърцата си за мир и добросъседство, политически играчи се опитват да отворят „етническата карта“, за да създават страх", написа Иван Демерджиев в личния си профил в социалната мрежа.

Вицепремиерът напомни, че нито една вяра и нито един пост не могат да служат като имунитет срещу разкриването на истината. Според него всеки кмет е длъжен да демонстрира пълна честност пред своите съграждани, а органите на реда имат законовото задължение да реагират при всяко съмнение за извършени нарушения.

"Да си равен пред закона не е наказание, а висша форма на свобода. Всичко останало са манипулации на слаби хора, които искат да ви държат заложници на собствените си грешки", допълни още той в своята публикация.

В заключение Иван Демерджиев увери, че МВР не прилага двоен стандарт и класифицира гражданите единствено въз основа на това дали спазват нормативната уредба на страната, или се опитват да се поставят над нея. Той декларира, че времето на недосегаемите фигури в държавата е приключило, а гражданският мир остава стабилен, тъй като се крепи върху принципите на справедливостта и взаимното уважение, пише dunavmost.com.

