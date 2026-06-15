Демерджиев: Ще спрем разхищенията в системата на МВР

Снимка МВР

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и ръководството на силовото ведомство стартират мащабен одит за оптимизиране на разходите преди приемането на държавния бюджет за 2026 година, съобщават от пресцентъра на институцията.

На специална среща със синдикалните организации в МВР ръководството обяви категоричен курс към свиване на нецелесъобразните бюджети по места. Министърът увери, че рестрикциите няма да засегнат поддръжката на специализираната техника, която е критично важна за служителите на терен.

„Ще спрем разхищенията в системата на МВР, както и странни разходи, за които няма логично обяснение. Правим внимателен анализ и намираме такива в почти всички структури“, заяви Иван Демерджиев.

За да се гарантира по-висока ефективност, в министерството вече функционират две специализирани работни групи. Тяхната основна задача е да анализират дейността на различните дирекции и да маркират звената, които извършват дублиращи функции.

„Искаме да създадем максимално функционираща структура“, допълва вътрешният министър.

Успоредно със съкращаването на излишните пера, експертите набелязват и нови мерки за увеличаване на събираемостта на собствените приходи в системата.

Подготовката на Закона за държавния бюджет за 2026 година е преминала при активно обсъждане със синдикатите. Заместник-министрите Венцислав Катинов, Калоян Милтенов и Калоян Калоянов са запознали представителите на служителите с хода на преговорите по финансовата рамка, пише dunavmost.com.

Като ключов приоритет за министерството остава повишаването на капацитета за обучения в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик, където се подготвят бъдещите кадри на ведомството.

Редактор "Екип на Петел",

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