Демерджиев: Що за държава е тази, която нехае и не може да защити дори живота на гражданите си?

08.02.2026 / 19:37 3

Кадър Фб

Шестима мъртви. Единият - дете. След тримата, намерени мъртви в хижа "Петрохан", сега трима са намерени край Враца. Изникват много въпроси. Най-важният - ако МВР действаше по-адекватно, можеше ли последните трима да бъдат издирени приживе и спасени. Едно дете да се прибере при родителите си. Как така престъпниците са ги намерили, а ДАНС, МВР и службите - не?

Това попита бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев с пост в социалните мрежи, цитира Бг он ер.

По думите му вътрешният министър Митов и главният секретар на МВР Рашков "мълчат оглушително".

"Нелегитимният и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се появи апокрифно в някаква нелегална фабрика за цигари и на практика се държа като наблюдател. Държава няма - това е единственото впечатление, което остава и заключение, което се налага. Повече така не може и не бива. Наистина е време за промяна. Шестима души са мъртви и няма значение какви са били. Ако са извършвали нещо незаконно, мястото им е било в затвора, не в моргата. Що за държава е тази, която нехае и не може да защити дори живота на гражданите си?", попита още Демерджиев.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 19 минути)
Рейтинг: 569898 | Одобрение: 108638
Някои индиански племена вярват, че ако ядеш мечка ще бъдеш силен и смел. Ако ядеш пума ще бъдеш хитър и бърз. Мисля си, ние дали не ядем прекалено много овче и свинско??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
MrBean (преди 54 минути)
Рейтинг: 208234 | Одобрение: -1586
Те 99% са нелегални и невидими ако трябва да се върши нещо безплатно... Нали оня тъпак Паяк ли Иван ли,даваше 100000$ Кой ще ги прибере?
1
0
cron1 (преди 1 час)
Рейтинг: 141694 | Одобрение: -19671
Питай оня, нелегитимен боклук сарафа!?!Гняв
Марио Кроненберг

