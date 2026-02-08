Демерджиев: Що за държава е тази, която нехае и не може да защити дори живота на гражданите си?

Кадър Фб

Шестима мъртви. Единият - дете. След тримата, намерени мъртви в хижа "Петрохан", сега трима са намерени край Враца. Изникват много въпроси. Най-важният - ако МВР действаше по-адекватно, можеше ли последните трима да бъдат издирени приживе и спасени. Едно дете да се прибере при родителите си. Как така престъпниците са ги намерили, а ДАНС, МВР и службите - не?

Това попита бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев с пост в социалните мрежи, цитира Бг он ер.

По думите му вътрешният министър Митов и главният секретар на МВР Рашков "мълчат оглушително".

"Нелегитимният и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се появи апокрифно в някаква нелегална фабрика за цигари и на практика се държа като наблюдател. Държава няма - това е единственото впечатление, което остава и заключение, което се налага. Повече така не може и не бива. Наистина е време за промяна. Шестима души са мъртви и няма значение какви са били. Ако са извършвали нещо незаконно, мястото им е било в затвора, не в моргата. Що за държава е тази, която нехае и не може да защити дори живота на гражданите си?", попита още Демерджиев.

